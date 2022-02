Aantal huiswerk- en bijlesinstituten in vijf jaar tijd met 61 procent gestegen

De behoefte aan bijles- en huiswerkbegeleiding is groter dan ooit. In vijf jaar tijd is het aantal bedrijven dat deze vorm van aanvullend onderwijs aanbiedt met 61 procent gestegen.

‘In coronatijd is de vraag naar bijles alleen maar meer geworden. De bijlessector is hier handig op ingesprongen.’

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 2017 hadden 3396 huiswerk- en bijlesinstituten zich in het handelsregister ingeschreven, vijf jaar later zijn dit er 5462. De groei in het laatste jaar (van ruim 4800 naar 5400) heeft onder meer te maken met de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), denkt Marianne Zuurendonk, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten. Deze tijdelijke subsidieregeling van in totaal 8,5 miljard euro kan door scholen worden ingezet om de opgelopen corona-achterstanden in te halen.

Omdat veel scholen vanwege het lerarentekort kampen met een gebrek aan personeel, schakelen ze hiervoor commerciële bureaus in. ‘In coronatijd is de vraag naar bijle..

