Donderdag is dag van de waarheid: onderzoek zet het volle licht op Nederlands geweld in Indonesië

Den Haag

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn samengevat in een boek dat vandaag verschijnt, Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949. Het boek is gebaseerd op elf uitvoeriger studies die tussen nu en mei bij uitgeverij Amsterdam University Press zullen verschijnen.

De historici die een bijdrage leverden aan Over de grens, geven een antwoord op de vraag, in hoeverre de Nederlandse krijgsmacht structureel extreem geweld toepaste en hoe geweld kan worden verklaard.

Of de Nederlandse krijgsmacht veel geweld gebruikte, is zeker sinds 2016 geen vraag meer. Dat jaar publiceerde Rémy Limpach De brandende kampongs van Generaal Spoor, meer dan achthonderd bladz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .