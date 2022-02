Kabinet zet ook de volgende stap: qr-codes niet meer nodig per 25 februari

Het kabinet gooit er nog een schepje bovenop met de versoepelingen voor de komende tien dagen. Naast de al bekende plannen voor 18 februari, wordt per 25 februari ook het coronatoegangsbewijs voor de horeca, de cultuur en de sport geschrapt. Voor grote indoor-evenementen wordt het 1G-beleid van kracht: alle bezoekers moeten vooraf testen, ongeacht hun vaccinatiestatus.

Dat gaat minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdagavond bekendmaken op zijn persconferentie. Hij kreeg maandag al groen licht van het Outbreak Management Team (OMT) voor de verruimingen die hij komende vrijdag wil doorvoeren, dinsdagochtend gingen ook zijn collega-ministers akkoord.

De openingstijden van de horeca worden opgerekt tot 1.00 uur ’s nachts en de anderhalvemetermaatregel in stadions, theaters en bioscopen wordt geschrapt. Daardoor kunnen de zalen weer gevuld worden. Evenementen zonder vaste zitplaats mogen weer doorgaan met een maximum van vijfhonderd bezoekers. Ook worden de isolatieregels versoepeld: wie besmet is hoeft nog maar vijf in plaats van zeven dagen ..

