‘Sinds De Krim leven we hier al in oorlog’

In Oekraïne loopt de spanning met Rusland op.

Hoe ervaren de inwoners de situatie?

wie: Stefanie de Wildt (30) uit

Pomichna, alleenstaand

wat: Werkt in een gezin en actief bij het opzetten van een kindertehuis

‘Vijf jaar geleden verhuisde ik vanuit Nederland naar Oekraïne om te zorgen voor gehandicapte kinderen. Zij worden daar vaak verwaarloosd en sterven vroeg. Dat raakt me. Op dit moment ben ik betrokken bij een familiehuis en zet ik mij in voor een huis voor gehandicapte kinderen in Pomichna, in Oost-Oekraïne. Door de oorlogsdreiging moet ik echter uitwijken naar het westen van Oekraïne. In onze regio wonen veel Russen. Zij zijn, toen Oekraïne nog onder de Sovjet-Unie viel, hiernaartoe verhuisd. Er wo..