Spotify haalt muziek Lil Kleine uit playlists

Rotterdam

Spotify heeft alle muziek van rapper Lil Kleine (27), die vastzit op verdenking van mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes, uit de redactionele playlists gehaald. Deze playlists worden door de streamingdienst zelf samengesteld en bevatten muzikale tips voor de luisteraars. De muziek van de rapper is wel nog te beluisteren op zijn eigen Spotifypagina. Ook NPO FunX draait de muziek van de rapper voorlopig niet. De andere NPO-radiozenders, de Talpa-radiozenders, 100% NL en SLAM FM hoefden hier geen keuze over te maken, omdat zij al geen muziek van de zanger in hun playlists hadden staan. Kleine werd zondag in Amsterdam gearresteerd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .