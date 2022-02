Minister Hoekstra: steeds meer christenen vluchten voor vervolging en geweld

Den Haag

De toename van het aantal vervolgde christenen is ‘zorgwekkend’, vindt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Uit de jaarlijkse ranglijst van hulporganisatie Open Doors bleek vorige maand dat wereldwijd 360 miljoen christenen lijden om hun geloof, een toename van ongeveer 20 miljoen. Volgens Hoekstra gaat dat lijnrecht in tegen de universele vrijheid van godsdienst. ‘Het is onacceptabel dat dit mensenrecht met voeten wordt getreden’, schrijft hij in reactie op Kamervragen van ChristenUnie, SGP, CDA, JA21 en afsplitser Pieter Omtzigt.

toename

Hoekstra ‘herkent de trend’ dat steeds meer christenen op de vlucht zijn voor jihadistisch geweld, burgeroorlog, onderdrukking, uitsluiting en vervolg..

