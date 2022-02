Tata bekijkt dump steenkoolresten in zee

IJmuiden

Staalconcern Tata Steel laat onderzoek doen naar aantijgingen over het lossen van steenkoolresten in zee, meldt het bedrijf. Tata reageert daarmee op een artikel in het Noordhollands Dagblad. Vrijdag meldde de krant op basis van eigen onderzoek dat er bewust vanaf schepen steenkoolresten geloosd zouden worden in de haven van IJmuiden. Volgens Tata zijn de aantijgingen ‘dermate zwaar’ dat ‘gericht onderzoek noodzakelijk is’. Daarbij haalt Tata zelf onder meer omkoping, crimineel gedrag en bewuste vervuiling als aantijgingen aan. Tata laat het onderzoek uitvoeren door een externe expert, maar geeft niet aan welke. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .