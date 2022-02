‘Sla afwijkende mening niet plat’

‘Corona gaat niet meer weg’, waarschuwt minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: journalist/schrijver Frank Mulder (43) uit Utrecht, die met een aantal anderen een verklaring publiceerde waarin hij ‘een derde weg’ wijst om met corona te leven.