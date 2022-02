‘Kampioen waterafvoer’ Nederland moet het drastisch anders gaan doen

Den Haag

Hoewel het de afgelopen maand behoorlijk heeft geregend, is dat niet de reden dat het grondwaterpeil in grote delen van het land weer op normaal niveau is. Juist de neerslag van de vorige winter had in het grootste deel van het land al gezorgd voor herstel van het grondwaterpeil. De watervoorraden in de bodem waren behoorlijk aangetast door de droogte van de jaren 2018, 2019 en 2020.

Volgens de Unie van Waterschappen was de winter tot nu toe aan de droge kant, waardoor de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland nog steeds wat droger zijn dan normaal. Toch zijn de grondwaterstanden ook in deze gebieden grotendeels op normaal peil of net daarboven. In de hoger gelegen gedeelten van Noord-Brabant, rond Eindhoven en Bre..

