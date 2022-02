Toevluchtsoord Nederland was in 1787 niet veilig voor mensen die niet van Oranje hielden

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 5: Nederlanders op de vlucht naar Frankrijk.

Nederlanders strelen zich met de gedachte dat hun land eeuwenlang een toevluchtsoord voor vluchtelingen is geweest. Vervolgde hugenoten vonden een warm onthaal in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, evenals de lutheranen die rond 1733 door de aartsbisschop van Salzburg werden vervolgd. En toen kanselier Bismarck in 1872 zijn Kulturkampf tegen de Duitse katholieken begon, omdat hun loyaliteit in Rome zou liggen, lag de weg naar Nederland voor hen open. Toch heeft dit rooskleurige plaatje een keerzijde.

Op zijn beurt is Frankrijk namelijk een belangrijk toevluchtsoord geweest voor vervolgde burgers uit de Nederlandse Republiek. Vanaf 1787 vluchtten zij met duizenden naar Parijs en naar het noordwesten van Frankrijk. Het waren patr..

