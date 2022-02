Relaties blijken ‘veerkrachtig en stabiel’ tijdens de coronacrisis. ‘Een prettige verrassing’

Relaties van verreweg de meeste partners en gezinnen in Nederland zijn in de afgelopen coronatijd ‘veerkrachtig en stabiel’ gebleken, concludeert bijzonder hoogleraar Esther Kluwer op basis van recent onderzoek. ‘Dat is een prettige verrassing.’

Nijmegen

Wat gebeurt er met partners en gezinnen nu werk, school en privéleven door de coronacrisis veel meer door elkaar heen zijn gaan lopen? Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, maakte zich daar aanvankelijk wel zorgen over, bekent ze. ‘Mensen zitten meer op elkaars lip dan voorheen.’ Zorgen over behoud van werk, ziekte of financiën zijn dan al snel factoren die een thuissituatie vaak bepaald niet beter maken, weet ze.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), therapieaanbieder EFT Nederland, de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht onderzocht Kluwer in juli en oktober 2020 de impact van de coronacrisis op relaties en g..

