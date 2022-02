Kortjes NL (10)

Weer cokevangsten in Rotterdamse haven

De douane heeft de afgelopen dagen in de Rotterdamse haven drie partijen cocaïne onderschept. In totaal werd 149 kilo coke met een straatwaarde van ruim 11 miljoen euro gevonden, zo meldde het OM vrijdag. Vorige week vrijdag werd 30 kilo cocaïne in een container gevonden, een dag later 83 kilo cocaïne tussen bananen in een container uit Ecuador. Donderdag vond de douane 36 kilo tussen mango’s uit Peru. <

Kabinet maakt boosters voor pubers mogelijk

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar mogen een boostervaccinatie halen, nadat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) dat heeft goedgekeurd. Als betrokkenen dat willen, kunnen ze daarna een eigen afweging maken, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. <

Aantal nachtclubs toch na 22.00 uur niet open

Meerdere nachtclubs doen toch niet mee aan de landelijke protestactie De Nacht staat op, nu gemeenten dreigen met dwangsommen. In Groningen hebben EM2, Paradigm, Palace en Ocean 41 zich afgemeld uit angst voor een boete van 15.000 euro, zo meldde ‘nachtburgemeester’ en Groningse actiecoördinator Merlijn Poolman vrijdag. <

beeld anp

Tolken werken week niet voor overheid

Tolken en vertalers die zijn aangesloten bij de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) werken van maandag 14 februari tot maandag 21 februari niet voor overheidsinstanties uit onvrede over de rol van marktwerking in het aanbestedingsbeleid. De actieweek begint maandag met een mars door Den Haag, waar een petitie en eisen worden aangeboden aan meerdere ministers. <

Lichaam in dakkoffer is van vrouw uit Hongarije

De overleden persoon die begin deze week werd gevonden in een dakkoffer in het water van het Oranjekanaal nabij het Drentse dorp Orvelte, is een vrouw van 37 jaar uit Hongarije. Dat meldde de politie vrijdag. Een 52-jarige man uit Assen is vrijdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. <

Proef met soepelere eisen lerarenopleiding

Het kabinet wil experimenteren met soepelere eisen voor de lerarenopleiding pabo. Aspirant-studenten moeten nu voldoende kennis hebben over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. In een proef wil het kabinet kijken hoe het gaat als gegadigden van het mbo of de havo worden toegelaten als ze nog niet aan één of meer van die eisen voldoen. Ze kunnen daaraan werken in het eerste jaar, geholpen door de opleiding. Dat moet het lerarentekort helpen tegengaan met behoud van de kwaliteit van onderwijs, aldus onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. <

Meeuwen wegjagen mag in havens Zuid-Holland

Grote aantallen meeuwen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam zorgen voor veel overlast voor daar gevestigde bedrijven. De vogels zijn soms ook agressief naar mensen, wat in een omgeving waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zeer ongewenst is. De provincie Zuid-Holland staat daarom voor de komende vijf jaar toe dat bedrijven de vogels verjagen. <

beeld anp

Meldpunt voor personeel onderwijs met long covid

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek hebben een meldpunt geopend voor medewerkers in het onderwijs met langdurige covid die erdoor financiële schade oplopen. De bedoeling is ‘om de omvang van het probleem van langdurige covid in het onderwijs in kaart te brengen’, aldus de organisaties vrijdag. De vakbonden vinden dat de overheid een fonds voor long covid moet instellen. <

Boeren willen verbod op hond uitlaten op Veluwe

Boerenactiegroep Agractie wil dat de provincie Gelderland per direct het uitlaten van honden op de Veluwe verbiedt. Reden is dat onderzoek van de Universiteit Gent (België) heeft aangetoond dat hondenpoep voor een ernstige toename van de hoeveelheid stikstof in de natuur zorgt. Gelderland moet onderzoeken hoeveel schade het uitlaten van honden in de beschermde natuur aanricht en ondertussen alvast verbieden dat honden nog in de buurt van de Veluwe komen. <

beeld anp

Nachtclubs België weer open, horeca sluit later

De nachtclubs en discotheken in België mogen volgend weekend weer open en het verplichte sluitingsuur voor de horeca om middernacht wordt vanaf 18 februari geschrapt. Klanten in de cafés, bars en restaurants mogen weer aan de toog bestellen en blijven hangen in plaats van verplicht met maximaal zes personen aan een tafeltje te blijven zitten. <

Premier België: luchtige en vrije lente tegemoet

De lente in België wordt volgens premier Alexander De Croo ‘duidelijk luchtiger, vrijer en feestelijker’ nu het land volgend weekend beduidend meer van het slot gaat. De Belgen krijgen dan veel vrijheden terug, waaronder de heropening van het nachtleven. ‘Maar we mogen niet vergeten dat zeer veel zal afhangen van ons gedrag.’ <

Tientallen honden nabij Maastricht verwaarloosd

Een koppel in het Vlaamse Lanaken nabij Maastricht heeft in hun woning zeventig tot tachtig honden verwaarloosd. Het paar is aangehouden. Het stel was in 2018 al veroordeeld voor dierenverwaarlozing. Het ging toen om veertig honden. Het koppel verzamelde de honden zonder zich te bekommeren om de leefomstandigheden van de dieren. <

Duits hoogste hof stemt in met vaccinatieplicht

Het hoogste hof in Duitsland heeft voorlopig ingestemd met een vaccinatieplicht voor personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen. Het constitutionele hof in Karlsruhe heeft naar eigen zeggen alle klachten afgewezen over de plicht die half maart ingaat. Honderden mensen die in de medische sector of zorg werken, hebben zich vergeefs bij het hof beklaagd. Zij eisten in spoedprocedures dat de invoering van de plicht onmiddellijk zou worden stopgezet. <

Putin: Macron weigerde coronatest te doen

De Russische president Vladimir Putin hield bewust afstand van Emmanuel Macron omdat de Franse president zou hebben geweigerd een coronatest af te laten nemen. Bronnen rondom Macron zeggen dat tegen persbureau Reuters naar aanleiding van een iconische foto van de twee wereldleiders, waarop de twee aan een meterslange tafel ver uit elkaar zaten. Macron en Putin spraken elkaar maandag vanwege het conflict rondom Oekraïne. <

Bubbels op de markt ter ere van jubileum Queen

Buckingham Palace heeft ter ere van het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth een Engelse mousserende wijn op de markt gebracht. De afbeelding op het etiket is geïnspireerd op de borduursels op de jurk die de Queen droeg op de dag van haar kroning in 1953. De wijn is volgens de website van de Britse paleiswinkel een mix van chardonnay, pinot noir en pinot meunier. <

beeld anp

Landen doen oproepen Oekraïne te verlaten

Steeds meer westerse landen willen hun burgers weghebben uit Oekraïne. Zij houden rekening met een Russische invasie, hoewel Moskou blijft benadrukken dat niet van plan te zijn. Groot-Brittannië, Noorwegen en Letland ondernamen actie, van een negatief reisadvies voor Oekraïne tot de oproep daar te vertrekken. Israël gaat de verwanten van zijn ambassadepersoneel evacueren. Ook Nederlanders moeten het land zo snel mogelijk verlaten, is het zeer dringende advies. <

Rusland: reactie NAVO en EU op vragen respectloos

Rusland is niet te spreken over de reactie die de NAVO en de Europese Unie hebben gegeven op de veiligheidsvragen van het land. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de reactie respectloos en inhoudsloos. Rusland wil veiligheidsgaranties van westerse landen in het conflict met Oekraïne. <

Biden roept VS-burgers op Oekraïne te verlaten

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Amerikanen in Oekraïne in een tv-interview met NBC News opgeroepen het land onmiddellijk te verlaten. De situatie in Oekraïne zou volgens Biden ‘snel gek kunnen worden’. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat het burgers in Oekraïne niet kan evacueren. <

Coronabetogers bij parlement besproeid

De voorzitter van het Nieuw-Zeelandse parlement heeft vrijdag de sproeiers rondom het gebouw aan laten zetten in een poging de coronabetogers te verjagen. Op het terrein wordt sinds dinsdag geprotesteerd tegen het 2G-beleid en de vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen. De betogers kamperen op het gras bij het parlementsgebouw in Wellington, ook wel ‘Kamp Vrijheid’ genoemd. <

Koala’s in Australië zijn bedreigde diersoort

Koala’s zijn in Australië officieel aangemerkt als bedreigde diersoort, ondanks miljoeneninvesteringen van de Australische overheid om de iconische dieren te beschermen. Volgens de minister van Milieu, Sussan Ley, zijn de dieren onder meer in gevaar vanwege ‘langdurige droogte, bosbranden, verstedelijking, ziektes en verlies van leefgebied’. Schattingen over het resterende aantal koala’s in Australië lopen sterk uiteen, maar er zouden nog tussen de 60.000 en 500.000 koala’s in het land leven. <

VS geven ruim 3 miljard vrij voor Afghaanse volk

De Verenigde Staten gaan omgerekend ruim 3 miljard euro aan Afghaanse tegoeden vrijgeven voor het Afghaanse volk. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het geld uit handen blijft van de machthebbers: de radicaalislamitische Taliban. Het bedrag is de helft van de Afghaanse financiële reserves in de Verenigde Staten die door de Amerikaanse regering worden vastgehouden. <

Lidstaten: 1,2 miljard EU-steun voor Oekraïne

De 27 lidstaten van de Europese Unie stemmen in met een ‘acute steunmaatregel’ van 1,2 miljard euro voor Oekraïne. Door de dreiging van een Russische inval is veel kapitaal het land uitgestroomd en door Oekraïnes economische en financiële instabiliteit wordt het steeds moeilijker en duurder voor Oekraïne om geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten. <

beeld anp

Half miljard brexitsteun vrij voor ondernemers

Het kabinet stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers, bijvoorbeeld vissers, die kampen met de nadelige gevolgen van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Het geld is afkomstig uit een potje dat de EU daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Groot-Brittannië verliet ruim twee jaar geleden de EU. <