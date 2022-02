Wel of geen buitenlandse schoolreis? ‘Wie niet gevaccineerd is, blijft in Nederland’

Wat doen we met de buitenlandse reizen? Schoolleiders van middelbare scholen staan voor dilemma’s. Wie op reis gaat, moet indirect vragen naar de vaccinatiestatus van leerlingen. Maar wie in Nederland blijft, ontzegt jongeren een leerzame ervaring.

Amersfoort

Het was ‘flink balen’ voor de middelbare scholieren die in de afgelopen twee jaar te horen kregen dat hun buitenlandse reis niet door kon gaan vanwege corona. Nog steeds kiezen middelbare scholen vaak voor een binnenlandse excursie in plaats van een internationale reis, zegt woordvoerder van de VO-Raad Stan Termeer.

Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid die corona met zich meebrengt. ‘De coronaregels variëren per land en veranderen steeds, dat maakt het lastig voor scholen.’ Anderzijds moeten scholen zich verhouden tot de vaccinatiestatus van leerlingen. ‘Scholen mogen aan leerlingen niet vragen of zij gevaccineerd zijn. Maar als leerlingen willen deelnemen aan een schoolreis naar een land dat een vaccinatiebewijs eist, m..

