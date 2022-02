Kruidenierswinkel uit roman van Tommy Wieringa gaat tegen de vlakte: ‘En er gaat al zoveel verloren’

De toekomst voor de laatste kruidenierswinkel in Geesteren diende zich een kleine vijf jaar geleden aan. Toen Tommy Wieringa in zijn Twentse roman De Heilige Rita beschreef hoe alle vensterbanken en kozijnen van het pand waren doorgerot. ‘Sluipenderwijs waren het huis en de winkel verkrot, het beste was het om het hele zaakje tegen de vlakte te halen en er iets nieuw voor in de plaats te zetten.’

Vorige week had de voltallige gemeenteraad van Tubbergen, waar Geesteren onder valt, geen grote bezwaren tegen een plan dat precies dit scenario werkelijkheid maakt. De huidige eigenaar mag de winkel slopen en op de grond twee woningen neerzetten. Ondanks de prominente rol die het 19e-eeuwse gebouwtje aan de Langeveenseweg 36 speelt in Wier..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .