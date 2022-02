Oprichter Gianni Grot bidt voor Omroep ZWART. ‘Ik voel de verantwoordelijkheid op mijn schouders’

Hij herinnert zich het moment als de dag van gisteren. Het was 2017. Zijn goede vriend Akwasi Ansah – toen nog muzikant, inmiddels rapper en creatief directeur van Omroep ZWART – kwam hem uit werk ophalen. ‘Weet je wat ik écht graag zou willen? Mijn eigen televisiekanaal’, zei Gianni Grot tegen hem. ‘Akwasi had precies dezelfde droom. We kenden elkaar al jaren, maar dit wisten we niet van elkaar.’

Grot werkte destijds als video-editor en motion graphic designer bij een internationaal televisiekanaal. Hij bruiste van ideeën voor nieuwe programma’s, maar het lukte maar niet om iets gemaakt te krijgen.

‘Je kunt niet worden wat je niet kunt zien, zeg ik vaak. Daarom Omroep ZWART.’

Grot: ‘Mijn wereldbeeld is divers. In Amsterdam wonen Turk..

