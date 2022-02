Minister: nog geen verbod gokreclames

Den Haag

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) wil tegemoet komen aan de wens van de Tweede Kamer om ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen aan banden te leggen. Maar voor een totaalverbod per 1 april, waar SP-Kamerlid Michiel van Nispen met steun van andere partijen op aandringt, ziet hij nog een aantal obstakels. Daarnaast is voor een verbod een wetswijziging nodig en dat duurt doorgaans één tot twee jaar, aldus de minister. Sinds 1 oktober is de markt voor onlinekansspelen gelegaliseerd. In december nam de Kamer een motie aan om gokreclames in de ban te doen, maar Weerwinds voorganger Sander Dekker weigerde die uit te voeren. <

