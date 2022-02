Mediahuis schorst journalist Van Wely

Amsterdam

Mediahuis Nederland heeft Telegraaf-verslaggever Mick van Wely geschorst en sancties opgelegd wegens seksueel ongewenst gedrag. De maatregel volgt op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen, zo meldt Mediahuis, eigenaar van De Telegraaf. ‘Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan’, aldus Van WeIy in een verklaring. ‘Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.’ Van Wely is voorlopig ook niet te zien in RTL Boulevard en EditieNL, aldus RTL. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .