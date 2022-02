Overveen heeft fijnste treinstation

De ongeveer vierhonderd treinstations in ons land worden steeds beter beoordeeld door treinreizigers. Dat blijkt volgens het AD uit de Stations- belevingsmonitor 2021 van NS en ProRail. Het Noord-Hollandse Overveen wordt door reizigers beloond met een 8,2 en is daarmee dit jaar het fijnste station van Nederland. Ook Driebergen-Zeist, Valkenburg en Rotterdam Centraal scoorden hoog. Rotterdam Zuid is het slechtste, aldus de 80.000 reizigers. <