Veel dodelijke slachtoffers van politieoptredens zijn verward

Den Haag

Dat zijn enkele conclusies van een wetenschappelijk onderzoek naar vijftig van dit soort incidenten tussen 2016 en 2020, uitgevoerd door Bureau Beke. Het onderzoek naar ‘patronen, context en slachtoffers van politie-incidenten met een dodelijke afloop’ is gedaan in opdracht van de politie en Rijksrecherche. Het doel ervan is ‘om meer inzicht te krijgen in deze ingrijpende gebeurtenissen’.

Elk jaar overlijden gemiddeld tien mensen binnen de context van een politieoptreden. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld overlijden in een politiecel, na drank- en/of drugsgebruik, na inzet van geweld door de politie of na een achtervolging. Uit het onderzoek naar de vijftig afgeronde zaken, die geanonimiseerd ter b..

