Haaksbergen

Het spandoek tegen de coronamaatregelen is volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) antisemitisch en daarom strafbaar. Maar ook als dat niet zo is, wil Welten er aangifte van doen dat veel inwoners zich beledigd voelen. En hij probeert de eigenaar van het spandoek in een persoonlijk gesprek over te halen het doek te verwijderen. ‘Het is onsmakelijk en we willen het volgende week weg hebben’, aldus een woordvoerder van de burgemeester.

Op het spandoek met een deels Duitstalige tekst staat een afbeelding van de Happy Merchant, een bekende pentekening van een handenwrijvende Joodse man met een keppeltje en een baard. Deze karikatuur staat vaak op extreemrechtse internetfora en wordt door het CIDI en internation..

