Eindhoven ineens stadspark rijker

Wie Philips zegt, zegt Eindhoven en dus gaf de ‘gunfactor’ de doorslag bij de verkoop van een oud Philips-landgoed aan de gemeente. Eindhoven betaalt 29 miljoen euro voor een terrein zo groot als het Hyde Park in Londen. De verkoper: ‘Het is bijzonder erfgoed. Geweldig dat Eindhovenaren hier straks kunnen rondlopen.’

Eindhoven

Welkom op ‘ons landgoed’, zegt burgemeester John Jorritsma bij de Hut van Oom Ton, een jachthuis bij een grote vijver vol eenden op het 142 hectare grote landgoed De Wielewaal in Eindhoven. Samen met de wethouders staat hij woensdag met gepaste trots de pers te woord over de voorgenomen aankoop van het voormalige domein van ‘meneer’ Frits Philips, voor een bedrag van 29 miljoen euro. Hij hoopt dat de gemeenteraad nog deze maand ‘er een klap op geeft’.

Het is een bijzondere aankoop voor de stad die groot is geworden door het Philips-concern. Het gebied is begin vorige eeuw aangekocht door Anton Philips, maar het was zijn zoon Frits die in 1934 het landhuis op De Wielewaal liet bouwen. Meneer Frits, bijgenaamd Mister Eindhoven, ble..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .