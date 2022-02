Ziekteverzuim zorgpersoneel schiet omhoog

Amsterdam

Afgelopen week zat 10,3 procent van de ic-medewerkers ziek thuis. Op de verpleegafdelingen was het verzuim 10 procent, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook in andere zorgsectoren, zoals bij huisartsen, wijkverpleging en verpleeghuizen, is het verzuim enorm. ‘Dit is de grootste uitdaging voor de zorg op het moment’, schrijft de NZa.

Het verzuim leidt er mede toe dat de operatiecapaciteit van ziekenhuizen nog altijd niet op het niveau is van voor de coronacrisis. Er zijn 14 procent minder operatiekamers dan normaal in gebruik. Dat is ongeveer gelijk aan vorige week.

De snelheid waarmee de besmettelijke omikronvariant rondgaat, lijkt de voornaamste oorzaak van het hoge verzuim. Veel artsen en verpleegkundig..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .