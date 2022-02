Els van Dijk stopt na de zomer als directeur bij Evangelische Hogeschool

Directeur Els van Dijk neemt deze zomer afscheid van de Evangelische Hogeschool. Zij stond sinds 2001 aan het roer van de EH en was al eerder betrokken bij de school.

Van Dijk bereikte deze zomer haar pensioengerechtigde leeftijd, vertelt ze in een persbericht van de EH. ‘Ik bereik een bepaalde leeftijd, maar het vuur, de bezieling, de drive voor het werk en de missie van de EH wordt er bepaald niet minder op. Eerder het tegenovergestelde.’ Van Dijk zal rond de start van het nieuwe cursusjaar afscheid nemen. Binnenkort start de wervingsprocedure voor een nieuwe directeur, laat de EH weten.

Volgens Cors Visser, voorzitter van het EH-bestuur is het vertrek van Van Dijk ‘een aderlating’. ‘Els is een gedreven directeur en heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de EH. Ze is het boegbeeld van de EH, het vertrek daarvan doet wat met de school. Mede door het werk van Els staat er een geweldig team collega’..

