De Nederlandse militaire aanwezigheid in Litouwen is ‘meer dan ooit van belang’, aldus minister Kajsa Ollongren (Defensie). Zij was woensdag in de Baltische staat om stil te staan bij het feit dat de Nederlandse militairen daar vijf jaar zijn. De NAVO-eenheden moeten de Litouwers geruststellen en tegelijk de Russen afschrikken. <

Beatrice de Graaf krijgt Comeniusprijs 2022

Hoogleraar en terreurexpert Beatrice de Graaf ontvangt dit jaar de Comeniusprijs, vernoemd naar de Tsjechische denker Jan Amos Comenius (1592-1670). De Comeniusprijs gaat ieder jaar naar iemand die zich inzet ‘voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur’ en de ‘ontwikkeling van de internationale samenleving’. <

Gemeenten krijgen gids over desinformatie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handleiding gemaakt over desinformatie voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het ministerie meldt dat desinformatie een steeds grotere invloed op het publieke debat heeft en dat het tijdens verkiezingen veel impact kan hebben. <

Wilders ontvangt briefje: ‘Meer Marokkanen’

Geert Wilders heeft post ontvangen met daarin een briefje van PostNL met de handgeschreven tekst ‘Meer Marokkanen! Meer moslims!’. PostNL noemt het op Twitter ‘niet oké’ en zegt het ‘direct door te zetten aan de verantwoordelijke bezorger en leidinggevende’. Het bedrijf start een onderzoek. <

Vallende Van der Poel is Sportfoto van het Jaar

ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen heeft met zijn foto van een vallende Mathieu van der Poel in de olympische mountainbikerace de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar gewonnen. Van der Poel gold in Tokio als topfavoriet voor goud bij het mountainbiken, maar een val maakte een einde aan zijn medaillekansen. Een ontbrekende plank die tijdens de verkenningsrit wél op het parcours lag, zou volgens de Brabander de boosdoener zijn geweest. <

Vier aanhoudingen in afpersingszaak Hedel

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot fresh group in Hedel zijn dinsdagochtend vier verdachten aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een aanslag, meldde de politie woensdag. Het gaat om vier mannen uit Rotterdam, die volgens de politie ‘onlangs in beeld gekomen zijn’. Ze zitten in beperkingen en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. <

Al maanden groot aantal schurftbesmettingen

De schurft gaat maar niet weg. Huisartsen rapporteren nu al maanden hogere aantallen patiënten die aan de besmettelijke huidaandoening lijden dan in voorgaande jaren. Onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg Nivel verzamelt wekelijks de meldingen van zo’n 380 huisartsenpraktijken. Uit de laatste cijfers blijkt een lichte daling ten opzichte van een week eerder. <

Groningen verlengt noodopvang asielzoekers

Groningen verlengt de opvang van asielzoekers in noodlocaties met een jaar, zo maakten de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag bekend. De huidige vergunningen lopen af, maar met een verlenging van een jaar blijven er tot eind maart 2023 in totaal 250 noodopvangplekken beschikbaar. <

Dijkgraaf: risicoanalyse beïnvloeding onderwijs

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil het risico op buitenlandse beïnvloeding van het hoger onderwijs en de wetenschap in kaart brengen. Daarvoor moeten hogescholen en universiteiten verplicht een risicoanalyse uitvoeren. Dijkgraaf wil daar bindende afspraken over maken met onderwijsinstellingen, zegt hij toe aan de Tweede Kamer. Zo moeten instellingen niet alleen nieuwe afspraken met buitenlandse organisaties gaan doorlichten op mogelijke risico’s, maar ook huidige samenwerkingen. <

OM seponeert aangiftes in bersiap-kwestie

Het Openbaar Ministerie heeft de aangiftes tegen het niet en wel gebruiken van de term bersiap geseponeerd, omdat het geen strafbare feiten heeft geconstateerd en het wel of niet toepassen onder de de vrijheid van meningsuiting valt. De discussie over het woord begon vorige maand met een brief in NRC van een conservator van de tentoonstelling Revolusi! in het Rijksmuseum in Amsterdam, die donderdag begint. De term wordt in ons land gebruikt voor de gewelddadige periode tijdens de strijd om de onafhankelijkheid van de toenmalige kolonie Nederlands-Indië, waaronder ook Indische Nederlanders zwaar te lijden hadden. <

Jongeren vinden elke dag frisdrank ‘normaal’

Elke dag frisdrank drinken is normaal en hoort erbij. Dat vinden zeven van de tien jongeren, zo meldt de gemeente Amsterdam op basis van een GGD-enquête onder duizend jongeren (12-16 jaar) in heel Nederland en gesprekken met 48 jongeren uit de hoofdstad. Slechts 12 procent drinkt nooit frisdrank. Een op de drie ondervraagden drinkt het elke dag. <

Woensdag ruim 86.600 positieve coronatests

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn ruim 86.600 positieve coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldt het instituut na een extra controle van de cijfers. Eerder meldde het RIVM 144.586 nieuwe gevallen, maar dat aantal bleek niet te kloppen en werd daarom ingetrokken. <

Grootste zwarte diamant brengt 3,7 miljoen op

De grootste zwarte diamant ter wereld is verkocht voor omgerekend ruim 3,7 miljoen euro op een veiling van Sotheby’s. Het veilinghuis had rekening gehouden met een bod tot ruim 6 miljoen euro op de zogenoemde Enigma. De steen geldt sinds 2004 als de grootste natuurlijke zwarte diamant ooit gevonden. <

Recordhoeveelheid energie via kernfusie

Wetenschappers hebben een record gebroken met het opwekken van energie door kernfusie. Afgelopen december wist een internationaal team van natuurkundigen met een experimentele fusiereactor in het Britse Oxford 59 megajoule op te wekken. Daarmee braken ze het record van 22 megajoule, dat in 1997 werd gevestigd. <

Nieuwe feestfoto van Boris Johnson gevonden

De Britse premier Boris Johnson is weer in verlegenheid gebracht door een coronafeestfoto. Die verscheen volgens Britse media op de website van tabloid The Mirror toen de geplaagde conservatieve leider het parlement te woord moest staan tijdens het vragenuurtje. Op de foto zijn de premier en medewerkers te zien met een ontkurkte fles ‘bubbels’. Het gaat volgens The Mirror om een kerstquiz op 15 december 2020. <

Uganda moet Congo vanwege oorlog betalen

Uganda is de Democratische Republiek Congo vanwege een oorlog in het buurland 325 miljoen dollar (285 miljoen euro) aan herstelbetalingen schuldig, zo heeft het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag besloten. De oorlog duurde van 1998 tot 2003 en kostte miljoenen mensen het leven. Het hof had al in 2005 bepaald dat Uganda internationale wetten had overtreden door een deel van de grondstofrijke provincie Ituri met eigen troepen te bezetten en gewapende groeperingen te steunen. <

Iran onthult raket ondanks atoomoverleg

Iran heeft volgens staatsmedia een nieuwe raket onthuld die een bereik heeft van 1450 kilometer. De presentatie komt een dag na het hervatten van de onderhandelingen over het herstel van de atoomdeal uit 2015 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De in Iran gemaakte raket heeft een hoge nauwkeurigheid en kan raketschilden penetreren, melden Iraanse staatsmedia. De onthulling vond plaats met een ceremonie op een basis van de Iraanse Revolutionaire Garde. <

Russische inflatie op hoogste niveau in 6 jaar

De inflatie in Rusland is in januari uitgekomen op het hoogste niveau in zes jaar. Volgens het Russische statistiekbureau stegen de prijzen op jaarbasis in doorsnee met bijna 9 procent. Vooral voor groente en fruit moesten Russen meer betalen. Daarnaast stegen de prijzen voor bouwmaterialen en elektronica. <

Samsung kondigt Galaxy S22 en tablet aan

De nieuwste smartphone Galaxy S22 van Samsung is vanaf begin maart beschikbaar in Nederland. De nieuwste tablet van het bedrijf, de Galaxy Tab S8, is eind deze maand verkrijgbaar. <

Moederbedrijf KFC opende meer filialen

Fastfoodconcern Yum! Brands heeft vorig jaar meer filialen geopend dan ooit ondanks de voortdurende coro-

napandemie. Het moederbedrijf van ketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell opende wereldwijd 4180 vestigingen en dat is volgens het Amerikaanse concern ook een recordaantal voor de restaurantindustrie. KFC is de grootste keten van Yum! Brands in Nederland en heeft hier volgens zijn website 79 vestigingen. <

Nederlanders gingen niet vaker naar kantoor

Nederlanders hebben de afgelopen weken niet voorgesorteerd op een mogelijk kabinetsbesluit om het thuiswerkadvies op te heffen. Cijfers van Google laten zien dat mensen de afgelopen weken niet vaker naar kantoor zijn gegaan, ook niet nadat de coronaregels eind januari werden versoepeld. Haagse bronnen meldden woensdag dat het kabinet eraan denkt om het thuiswerkadvies te schrappen. Het formele besluit daarover wordt naar verluidt dinsdag pas genomen. <

Brussel: Nederland moet viscontrole verbeteren

Nederland moet binnen twee maanden de controle op visvangst verbeteren. Anders dreigt de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie te stappen, dat bijvoorbeeld een boete kan opleggen. De commissie waarschuwde Nederland in oktober 2020 al dat de controle op het aanlanden van vis in Nederlandse havens niet deugt. Daardoor zou overbevissing en het schenden van visquota op de loer liggen. <

Extra onderzoek ACM naar energiebedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt een extra onderzoek in om te kijken of energiebedrijven ook na de winter hun leveringen op peil kunnen houden. Volgens de toezichthouder zijn door de hoge gasprijzen de laatste tijd verschillende kleine energiebedrijven in de problemen gekomen en omgevallen. Vandaar dat de ACM nu extra goed wil weten of alle spelers in de markt nog wel kunnen blijven voldoen aan de eisen voor leveringszekerheid. <

Zeecontainervervoerder Maersk meldt recordjaar

De Deense rederij A.P. Møller - Maersk heeft in 2021 recordresultaten behaald. Maersk, een van de grootste containervervoerders ter wereld, profiteerde van de grote vraag naar zeecontainers en de hard gestegen vervoerstarieven in het zeevrachtvervoer. <