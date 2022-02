Eindhoven wil huis Frits Philips kopen

Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven wil landgoed De Wielewaal aanschaffen voor 29 miljoen euro. Dat heeft een woordvoerder van burgemeester John Jorritsma woensdag bevestigd na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad.

Eindhoven

Het gaat om de voormalige residentie van Frits Philips, die volgens de krant nu het duurste woonhuis in de Benelux is geworden. Frits Philips (1905-2005), voormalig bestuursvoorzitter van elektronicaconcern Philips, liet het landhuis in 1934 bouwen.

De huidige bewoner, textielondernemer Marc Brouwers, kan tot in de zomer van 2025 blijven wonen op het landgoed. Tot die tijd wordt het landgoed gefaseerd opengesteld voor publiek. ‘Zoals het Vondelpark in Amsterdam. Maar dan veel groter’, aldus de woordvoerder. <

