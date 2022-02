Kabinet mikt op snelle afbouw van meeste coronabeperkingen

Den Haag

Het kabinet was woensdag in een ingelaste ministerraad bijeen in een sfeer van ‘voorzichtig optimisme’, zoals minister Kuipers van Volksgezondheid na afloop zei. ‘Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee.’

De extra bijeenkomst was nodig om Kuipers het mandaat te geven om een aantal versoepelingen volgende week snel na zijn persconferentie in te laten gaan. Die persconferentie is gepland op dinsdagavond. Voordat de definitieve besluiten vallen, komt er eerst nog een advies van het Outbreak Management Team waarover het kabinet zich vrijdag en maandag nog zal buigen.

versoepelingen

Bronnen rond de ministerraad benadrukken dat alle knopen nog..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .