Jagers willen helpen bij vogelgriep

Amersfoort

Ook sluit de Jagersvereniging zich aan bij het pleidooi van de Dierenbescherming dat er een protocol moet komen voor het vervoer van zieke of dode dieren. Verder is het belangrijk dat er locaties komen waar de vogels kunnen worden ingeleverd. Volgens directeur Willem Schimmelpenninck van de Jagersvereniging zijn jagers ‘de gratis oren en ogen in het hele Nederlandse buitengebied’. De vogelgriep slaat sinds vorige winter hard toe in de natuur in West-Europa. Onder wilde vogels circuleren verschillende, aan elkaar verwante ‘hoogpathogene’ (ernstig ziekmakende) varianten van het vogelgriepvirus.

Het is belangrijk dat besmette en dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd om het aantal besmettingen in de hand te houden. Ook..

