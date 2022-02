Leven met corona, hoe doe je dat als restaurant? ‘Thuiswerkers gaan vaker ’s avonds een hapje eten’

‘Corona gaat niet meer weg’, waarschuwt minister Ernst Kuipers. Er is langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten. Een interviewserie over hoe verschillende sectoren zich voorbereiden op die toekomst. Vandaag: eigenaar Rob Adriaanse van restaurantketen Humphrey’s. ‘Thuiswerkers gaan vaker ’s avonds een hapje eten.’

Rob Adriaanse: 'Wij zijn al tijdens de eerste lockdown in 2020 gaan nadenken over hoe de horeca eruitziet na corona.'

Rob Adriaanse is eigenaar van tien restaurants met 350 man personeel. Eind april opent hij zijn elfde restaurant, in het Limburgse Thorn, vlak bij Roermond.

Was u in december, toen de nieuwe lockdown werd afgekondigd, bang dat de opening uitgesteld moest worden?

‘Eigenlijk niet. Wij gingen ervan uit dat de horeca in maart wel weer open zou gaan. Je kunt de economie niet zo lang op slot houden en ook maatschappelijk is de geest wel uit de fles om nog lockdowns te accepteren. De recente berichten zijn ook positief: het kabinet gaat de regels versoepelen en de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het einde van de pandemie in zicht is.’

‘We zijn nu hard aan het werven. Dat is een uitdaging. We hebben altijd nog een reservepool waar we mensen u..

