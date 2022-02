Kwetsbaren beschermen of de samenleving openen? ‘Een onterechte tegenstelling’

Is het ethisch gezien juist dat de focus verschuift naar het openhouden van de samenleving?

‘Deze keuze is moreel goed te verdedigen. Je hebt te maken met verschillende overwegingen en belangen: zoveel mogelijk alles openen en solidariteit met kwetsbaren. De ene keuze is niet per se rechtvaardiger dan de andere. Ik denk dat het goed is dat deze stap wordt gezet. De besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames lopen niet meer hard op. Omikron lijkt minder schadelijk dan eerdere varianten, dus daardoor gaan de seinen meer op groen.’

Vindt u het beschermen van kwetsbaren tegen corona dan minder belangrijk?

‘Zeker niet. Maar die tegenstelling is volgens mij onterecht. Solidariteit is belangrijk in ons land. De sterkste scho..

