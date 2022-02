Een maatschappelijk corona standpunt innemen waar je gemeente verdeeld over is. Kan dat?

Wim Vermeulen (PKN Utrecht)

‘Ik zie in mijn nabije omgeving hoeveel schade de coronapas veroorzaakt. Vriendschappen, koren en sportclubs worden geraakt.’ Doordat Vermeulen door een bevriende hoogleraar getipt werd over deze petitie, staat hij met zijn naam vermeld op de website van Onverdeeld Open. Is het handig om een openbare petitie te tekenen, over een onderwerp waar de gemeente verdeeld over is? ‘Ik ben voorganger in een gemeente waar mensen over thema’s verschillend denken. Als dat een criterium is om je als predikant wel of niet uit te spreken, kan ik weinig meer zeggen. Natuurlijk zijn de timing en de toon waarop je iets zegt belangrijk ’

Er zitten veel studenten in zijn gemeente, en die aarzelen volgens Vermeulen o..

