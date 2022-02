Actie politie: geen boete voor lichte misstap

De politievakbonden hebben hun achterban opgeroepen vanaf woensdagochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Dit is onderdeel van hun actie voor een betere cao. De vakbonden spreken van ‘een publieksvriendelijke actie met een scherp politiek randje’.

Den Haag

De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet. ‘Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest’, laten de bonden ACP, ANPV, Equipe en NPB weten.

‘geen vrijbrief’

‘Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij/zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent’, benadrukken de bonden. De vakbo..

