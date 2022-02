Sterrebos ontruimd, acht aanhoudingen

De politie heeft dinsdag alle bezetters uit een bos naast VDL Nedcar gehaald. Ze zijn alle zeven aangehouden en naar het politiebureau in Maastricht gebracht. Buiten het bos werd nog een achtste actievoerder aangehouden. Voor het politiebureau hielden actievoerders een solidariteitsdemonstratie met de aangehouden mensen. <

beeld anp

Twee doden gemeld bij ernstig ongeval op N36

Bij een ernstig ongeval op de N36 bij Sibculo (Overijssel) zijn twee personen overleden, meldt de politie. Bij het ongeval zijn een vrachtwagen en twee bestelbusjes betrokken. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het verkeer werd vanwege het ongeluk omgeleid. Daardoor stond er rond 18.00 uur ongeveer vijf kilometer file op de N36. <

Jongen veroordeeld om hennep in soep docent

Een 16-jarige jongen uit het Friese Beetsterzwaag is dinsdag door de kinderrechter veroordeeld omdat hij hennep in de soep had gestopt van een docent in het voortgezet speciaal onderwijs. Hij kreeg dinsdag gedragstraining en een voorwaardelijke werkstraf opgelegd. Het gaat om een training waarbij jongeren leren met boosheid om te gaan. <

Lokale CU-leider Jouke de Jong (46) overleden

Fractievoorzitter Jouke de Jong van de ChristenUnie in Smallingerland is maandagavond op 46-jarige leeftijd overleden. Hij was ongeneeslijk ziek. De Jong, die in het dagelijks leven apotheker was, was tien jaar actief in de gemeenteraad van Smallingerland. Hij begon in 2014 als raadslid en werd drie jaar later wethouder na het aftreden van een partijgenoot. Na de verkiezingen van 2018 werd hij fractievoorzitter. <

beeld cu smallingerland

Kuipers doet volgende persconferentie alleen

Premier Mark Rutte is volgende week dinsdag niet aanwezig bij de persconferentie van het kabinet. Hij zit in de Eerste Kamer voor een debat, dus zal zorgminister Ernst Kuipers het persmoment op zich nemen. Rutte hoopt in de toekomst de persconferenties sowieso vaker aan de minister van Volksgezondheid over te laten. Mogelijk kondigt het kabinet dinsdag verdere versoepelingen aan. <

Wiersma wil termijn miljarden aanpassen

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) voelt ervoor om scholen meer tijd te geven voor het besteden van de miljarden euro’s tegen onderwijsachterstanden, die zijn ontstaan door de coronacrisis. In het wekelijkse vragenuur zegt hij begrip te hebben voor dat verzoek van de Tweede Kamer. Hij wil binnen twee weken laten weten hoe het kabinet de termijn gaat aanpassen. Scholen moeten de coronamiljarden uit het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) binnen twee jaar hebben besteed, maar daardoor kunnen zij er niet altijd een goede bestemming voor vinden. <

Keith Bakker hoeft niet weer naar ‘Pieter Baan’

De voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker (61) hoeft niet opnieuw ter observatie te worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. Het OM wilde een nader persoonlijkheidsonderzoek om een beter beeld te krijgen van zijn psychische gesteldheid. <

Geen sirenes gebruikt bij aanrijding Groninger

De fietser die maandagavond ernstig gewond raakte na een aanrijding met een politiewagen is een 21-jarige man uit Groningen, zo meldde de politie dinsdag. De agenten reden op het moment van de aanrijding in ‘een opvallende politieauto’, maar de auto gebruikte geen zwaailichten of sirenes, verklaarde een politiewoordvoerder. <

Oud-gynaecoloog Nagel gebruikte eigen sperma

Een oud-gynaecoloog van het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch gebruikte zijn eigen sperma bij kunstmatige inseminatie, zo meldt het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Dat gebeurde zonder de wensouders hierover te informeren. De zaak kwam aan het licht nadat in 2021 een donorkind zich in het ziekenhuis in Den Bosch had gemeld met het vermoeden een kind te zijn van oud-gynaecoloog Henk Nagel. De arts werkte mee aan DNA-onderzoek en daaruit blijkt dat hij de biologische vader is. <

Europees truckersprotest in Brussel nog onzeker

De Brusselse autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend voor een gepland massaal truckersprotest tegen de coronabeperkingen. De politie wil pas later deze week de knoop doorhakken over het zogenoemde Vrijheidskonvooi van vrachtwagens, tractors en andere voertuigen, aldus een woordvoerder. In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren vrachtwagenchauffeurs al ruim een week tegen de coronamaatregelen en de vaccinatieplicht. <

beeld anp

Britse Rees-Mogg wordt minister brexitkansen

De invloedrijke Britse parlementariër Jacob Rees-Mogg is benoemd tot minister voor brexitkansen en overheidsefficiëntie. Premier Boris Johnson heeft wat geschoven met regeringsposten in een poging de onvrede in zijn Conservatieve Partij tot bedaren te brengen. Afgelopen week werden al enkele medewerkers van Johnson vervangen. <

Moordenaar Breivik naar andere gevangenis

De Noorse massamoordenaar en extreemrechtse terrorist Anders Behring Breivik wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis in Noorwegen. Hij gaat van de Telemark-gevangenis in Skien naar een cel in Ringerike. Breivik zit al jaren onder bijzonder strenge veiligheidsvoorzieningen in Skien en daarom is een verandering van omgeving nu op zijn plaats, aldus de autoriteiten. <

Brussel houdt boete in op EU-subsidies Polen

Polen wordt gekort op subsidies die het van de EU ontvangt. De Europese Commissie houdt een achterstallige boete in voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn. Het is voor het eerst dat Brussel tot zo’n maatregel overgaat. Polen vecht de stap aan. <

Dertien verdachten van moslimterrorisme vast

De Belgische politie heeft dertien mensen aangehouden in een onderzoek naar een islamitische terreurgroep in Antwerpen. Op dertien adressen in Antwerpen en omstreken is huiszoeking verricht, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De groep verkeerde in het salafistisch jihadistisch milieu, aldus het OM. <

Betogers Nieuw-Zeeland: dagenlang actievoeren

Duizenden betogers in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington willen volgens lokale media dagenlang blijven demonstreren tegen het coronabeleid. De actie lijkt vergelijkbaar met die in Canada, waar vrachtwagenchauffeurs al ruim een week protesteren tegen coronamaatregelen. De betogers in Wellington zijn er volgens een woordvoerder ‘voor de lange termijn’, citeert The New Zealand Herald. <

Putin: niets te maken met huurlingen Mali

President Vladimir Putin heeft beklemtoond dat zijn regering niets te maken heeft met het Russische huurlingenbedrijf Particuliere Militaire Groep, beter bekend als de Wagner Groep. Deze huurlingen zijn vooral in Afrika actief, waar ze bedrijven of wingebieden voor delfstoffen beschermen, maar ook deelnemen aan de strijd zoals in Mali, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Putin zei na een gesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron in Moskou dat landen zelf huurlingen benaderen en contracten met hen afsluiten. <

Schietpartij Texas kost luchtmacht VS geld

De Amerikaanse luchtmacht moet meer dan 230 miljoen dollar (circa 201,5 miljoen euro) betalen aan de slachtoffers van een schietpartij in de staat Texas. Een oud-militair schoot daar vijf jaar geleden in een kerk 26 mensen dood en verwondde 22 anderen. Een rechtbank heeft bepaald dat de overheid medeverantwoordelijk is voor het bloedbad. <

Kabinet: corona straks weer ondernemersrisico

Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden, ‘waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico’. Dat schrijven betrokken bewindslieden aan de Tweede Kamer. <

beeld anp

Miljardenwinst BP door stijgende prijzen

Het Britse energieconcern BP heeft 2021 weer afgesloten met winst, geholpen door de opgelopen gas- en olieprijzen. De prestaties nu staan in schril contrast met die van het eerste coronajaar toen er nog een miljardenverlies in de boeken werd gezet als gevolg van de pandemie. BP sloot het jaar af met een winst van 7,6 miljard dollar, omgerekend 6,7 miljard euro. <

beeld anp

VS nemen 3,1 miljard aan bitcoins in beslag

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor ruim 3,6 miljard dollar, omgerekend 3,1 miljard euro, aan gestolen bitcoins in beslag genomen. De digitale munten werden in 2016 gestolen bij een hack van het handelsplatform voor cryptomunten Bitfinex. Twee mensen zijn gearresteerd op verdenking van samenzwering bij het witwassen van de gestolen bitcoins. <

Bedrijf Meta moet delen adressen tegengaan

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms moet ervoor zorgen dat gebruikers van het platform geen adresgegevens of telefoonnummers van anderen kunnen delen. Dat zegt de raad van toezicht van het bedrijf, het Oversight Board. Het is voor het eerst dat de raad zich over dit zogenoemde doxing uitspreekt. Ook als de privégegevens publiekelijk verkrijgbaar zijn, zouden ze niet gedeeld mogen worden. <

Prijs aluminium gestuwd door grote vraag

De prijs van aluminium is dinsdag naar het hoogste niveau gestegen sinds 2008. De prijs van het metaal wordt onder meer gestuwd door de grote vraag, maar ook door de sluiting van smelterijen in China en Europa. Daardoor is er vrees voor tekorten op de aluminiummarkt ontstaan. Op de Londense metaalmarkt steeg de aluminiumprijs naar 3236 dollar per ton, omgerekend 2835 euro. <

Staatssteun mag bij opbouw chipindustrie

De Europese Commissie wil met het toestaan van staatssteun voor bepaalde nieuwe, supermoderne chipfabrieken de halfgeleiderindustrie in de Europese Unie aanjagen. Ze stelt dit voor in de zogeheten Chips Act. Dat is een reeks wettelijke maatregelen en beoogde miljardeninvesteringen die de EU op korte termijn minder afhankelijk moet maken van Azië en de Verenigde Staten. Op langere termijn moet de Chips Act van Europa een leider op de wereldmarkt maken. <