Nederland haalt doel beperking uitstoot broeikasgas

Nederland slaagde er in 2020 in de uitstoot van broeikasgassen met 25,5 procent te verlagen, vergeleken met de situatie in 1990. Daarmee voldoet Nederland aan het vonnis van de rechter in de zogeheten Urgenda-klimaatzaak.

Den Haag

Dat blijkt uit de definitieve emissiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rechter stelde stichting Urgenda, een actiegroep die Nederland sneller duurzaam wil maken, in 2015 in het gelijk toen deze eiste dat de staat meer moest doen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In de uitspraak werd op basis van internationale normen (IPCC) bepaald dat die uitstoot in 2020 en daarna tenminste 25 procent lager moet zijn dan in 1990.

Daarmee mag de uitstoot niet boven 165,4 megaton CO 2 -equivalent uitkomen. Deze CO 2 -equivalent is een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de..

