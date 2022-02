Mariëtte Hamer pakt seksueel geweld aan

Den Haag

Mariëtte Hamer, momenteel voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit die rol gaat zij het kabinet ‘gevraagd en ongevraagd’ adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag. Hiervoor komen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een ‘nationale aanpak’. Het ministerie van OCW, waaraan Hamer zal rapporteren, schrijft dat het ‘noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren’. De recente onthullingen over wangedrag bij voetbalclub Ajax en het programma The Voice of Holland laten dit volgens het ministerie zien. <

