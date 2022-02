Wat bezielt mannen om ongevraagd ‘dickpics’ naar vrouwen te sturen?

Voormalig Ajax-directeur Marc Overmars zou ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwelijke medewerkers hebben gestuurd. Waarom zou je zoiets doen? Een zeldzaam fenomeen is het in ieder geval niet. ‘Iedere vrouw die op tv is geweest heeft wel eens een dickpic ontvangen.’ Dat zegt cultuursocioloog Samira van Bohemen (Erasmus Universiteit Rotterdam), die bij het Erasmus Love Lab onderzoek doet naar liefde en seksualiteit