Praten over de dood gaat moeizaam en dat is zonde: ‘Het kan een heel verschil maken als er iemand met ons meeloopt’

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan niet genoeg over de dood gesproken te hebben met iemand die er nu niet meer is, blijkt uit onderzoek van SIRE. De stichting begon dinsdag een campagne om de dood bespreekbaarder te maken.

Etje Verhagen (67) is voorganger binnen de remonstrantse kerk en algemeen geestelijk verzorger. In haar werk krijgt Verhagen veel te maken met zieken in hun laatste levensfase en ze herkent de moeizaamheid waarmee over de dood wordt gesproken. ‘We staan er vaak met twee linkerhanden bij.’

Enorm opgelucht zijn ongeneeslijk zieke mensen als ze met hun angsten en vragen over het levenseinde ergens terechtkunnen, ervaart Verhagen regelmatig. Zelfs onder nabije familieleden of goede vrienden wordt praten over de naderende dood geschuwd. ‘Ik hoor van veel patiënten dat ze dan maar niet meer over het onderwerp beginnen, want mensen willen het niet horen. Ze keren zich af, stoppen het gesprek of zeggen: het komt goed! Maar, het komt nat..

