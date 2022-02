De wandeling: Klimmen en dalen over elf kilometer

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: van Dieren naar Rheden, een NS-wandeling van station naar station.

Waar lopen we vandaag?

De route van Dieren naar Rheden (of Velp) is voor mij een klassieker onder de NS-wandelingen. Voor deze rubriek is-ie nog nooit beschreven, voor zover ik kon nagaan. Dus dat wordt weleens tijd.

Wat is er te zien?

Wat deze route vooral kenmerkt zijn de hoogteverschillen. Daardoor doen we over elf kilometer een stuk langer dan verwacht, maar saai is het nooit. Het begint meteen al met de Carolinaberg en de Willemsberg, genoemd naar de dochter en zoon van stadhouder Willem IV; de Oranjes hadden tot 1795 een buitenverblijf in Dieren en bemoeiden zich intensief met het landschapsbeheer (waarover later meer). Verderop komt de route over de Posbank, het uitzichtpunt met de halfronde, stenen bank die ANWB-voorman G.A. P..

