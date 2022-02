Politie Israël beschuldigd van spionage onder overheidsfunctionarissen

De Israëlische regering gaat onderzoeken of de politie de omstreden Pegasus-software heeft gebruikt om politici, zakenlieden en activisten in het land te bespioneren. Dat kan gevolgen hebben voor de rechtszaak tegen voormalig premier Benjamin Netanyahu.

Tel Aviv

Eerder was al gebleken dat de Israëlische autoriteiten enkele Palestijnse activisten via de Pegasus-spyware in de gaten hielden. Volgens het financiële medium Calcalist zouden ook afdelingshoofden van ministeries, prominente zakenlieden en Joodse kolonisten doelwit zijn geweest van de politiehacks.

De politie zou de spyware van het Israëlische bedrijf NSO zonder toestemming van de rechter hebben ingezet. Soms was er zelfs nog geen officieel onderzoek gestart tegen de doelwitten.

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de beschuldigingen tegen de politie ‘zeer ernstig’. Ayelet Shaked, de minister van Binnenlandse Zaken, trok een vergelijking met de praktijken van ‘duistere regimes van de vorige eeuw’.

De onthulling kan ook prob..

