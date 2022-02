Bijna kwart leerkrachten zit thuis, geen vervanging

Door de oplopende coronabesmettingen gaan steeds meer schoolklassen dicht, vooral vanwege afwezige leerkrachten. Bijna een kwart (23 procent) van de leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs zit inmiddels thuis.

Utrecht

Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). De organisatie baseert zich op een peiling onder duizend schooldirecteuren. Vervangers zijn nauwelijks nog te vinden: 90 procent van de ondervraagde directeuren geeft aan dat dit niet lukt.

Van de leerlingen was een nog iets hoger percentage afwezig: 26 procent. De verzuimcijfers zijn hoger dan de vorige keer dat de AVS hier onderzoek naar deed. Uit een peiling die op 20 januari verscheen, bleek dat toen 18 procent van de leraren afwezig was. Corona was ook toen de grote boosdoener.

In de tussentijd zijn de quarantaineregels voor scholen versoepeld, maar daarmee zijn de problemen dus nog niet verholpen. De afwezigheid van leraren is nu de belangrijkste reden om een klas naar huis..

