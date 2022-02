Hoogwater in Limburgs heuvelland

Wateroverlast bij de Wingbergermolen aan de Geul in Zuid-Limburg. De brandweer sloeg zondag groot alarm vanwege de hoge waterstand van de rivier, omdat deze als gevolg van zware regenval op meerdere plaatsen buiten haar oevers dreigde te treden. Maandagmiddag liet de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten dat de piek inmiddels voorbij is. Veel mensen in het heuvelland waren bezorgd, omdat bij hen de watersnoodramp van vorige zomer nog vers in het geheugen gegrift staat. <