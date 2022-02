Nederland haalt zilver bij shorttrack

Beijing

De 24-jarige shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de Olympische Spelen in Peking een zilveren medaille behaald op de 500 meter. De Nederlandse lag in de finale enige tijd aan de leiding, maar ze werd in een bocht gepasseerd door Arianna Fontana. De Italiaanse won daarmee het goud. Het brons ging naar de Canadese Kim Boutin. Voor Schulting is het haar derde olympische medaille. 'Ik was er zo dichtbij. Ik ben wel blij hoor, met het zilver en het was een fantastische rit, maar ik kan mezelf wat verwijten.'

