Jelinkova gestrest door angst voor virus

Yanqing

Adriana Jelinkova (26) reageerde geëmotioneerd na haar teleurstellende optreden op de Olympische Spelen. Ze miste tijdens haar debuut een poortje en mocht niet terugkomen voor de tweede run op de reuzenslalom. Ze komt woensdag nog wel in actie op de slalom. De Nederlandse alpineskiester kende in aanloop naar de reuzenslalom veel tegenslag. ‘In januari had ik corona en in China had ik weer een kritische Ct-waarde’, aldus Jelinkova, doelend op de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus. ‘Ik heb niet kunnen slapen.’ <

