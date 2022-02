Nederlandse universiteiten willen rem op aantal internationale studenten

Den Haag

In het academisch jaar 2021-2022 staan er 340.346 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten, zo blijkt uit de definitieve inschrijfcijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). Bijna 80.000 studenten daarvan komen uit het buitenland, ruim 14 procent meer dan vorig jaar.

‘Het is mooi dat zoveel internationale studenten willen komen studeren in Nederland’, zegt de woordvoerder van UNL. ‘Ze zijn een verrijking voor het Nederlandse onderwijs en later voor onze arbeidsmarkt. Maar bij een deel van de opleidingen is de groei van internationale studenten te groot. Dat leidt tot overvolle collegezalen, minder kwaliteit van het onderwijs en meer werkdruk voor docenten.’

maximumUNL wil daarom dat de overheid onderwi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .