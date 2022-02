Waarom je peuters niet te veel filmpjes moet laten kijken

Peuters die veel tijd achter een scherm doorbrengen, vinden het moeilijker met hun emoties om te gaan. Ook zijn hun denkvaardigheden minder ver ontwikkeld dan die van leeftijdsgenoten. Het goede nieuws is dat ouders daar iets aan kunnen veranderen. Dat blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Oxford. Zij ondervroegen tijdens de twee lockdowns in 2020 ouders van 575 kinderen tussen de acht maanden en 3 jaar.

woede- en huilbuien

Hoe meer schermtijd de jonge kinderen kregen, hoe moeilijker ze het vonden hun emoties op een beheerste manier te uiten. Eerder onderzoek liet al zien dat het blauwe licht van televisies, tablets en telefoons de slaapkwaliteit kan aantasten, waardoor kinderen uit vermoeidheid feller kunnen reageren. De nieuwe studie suggereert bovendien dat ze minder goed leren zichzelf te kalmeren als ouders geneigd zijn een scherm aan te bieden als ‘rustgevend’ middel wanneer hun peuter van streek of overprikkeld is of zich verveelt.

Van peuters in het algemeen is bekend dat ze relatief vaak woede-uitbarstingen of huilbuien kunnen hebben. Dat kan onder meer verklaard worden doordat kinderen van die leeftijd vaker..

