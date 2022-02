IOC sust incident met verslaggever

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zegt contact te hebben gehad met de NOS over het incident vrijdag in Peking met verslaggever Sjoerd den Daas. Hij werd door een beveiliger uit beeld getrokken terwijl hij live in de uitzending was.

Beijing

Volgens IOC-woordvoerder Mark Adams ging het om een ‘overijverige’ bewaker. Een NOS-woordvoerder weerspreekt dat er contact is geweest met het IOC. ‘We hebben contact met de NOS zei Adams op een persbriefing. Het was een ongelukkig incident. We verzekeren jullie dat jullie binnen de ‘gesloten bubbel’ jullie werk kunnen blijven doen’, aldus Adams tegen de journalisten. ‘En als dat niet het geval is, dan willen we dat graag horen. We hebben met de NOS gesproken en gaan nu weer door.’

Een zegsman van de NOS geeft aan dat hij benieuwd is met wie het IOC contact heeft gehad. ‘Noch de NOS-directie, noch de hoofdredacties Nieuws en Sport, noch de leiding van onze olympische ploeg in Peking, noch onze correspondent zelf heeft iemand ..

