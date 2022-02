Oostburg

In Oostburg is een automobilist beboet omdat hij onder invloed van drugs was. De politie trof in zijn auto ook vis aan. Twee zakken met zeebaarzen die te klein waren om gevangen te mogen worden, zijn aan een vogelopvang geschonken. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .