Aantal wolven kan nog flink toenemen. Onderzoekers onderscheiden een viertal routes

Ondanks zijn bevolkingsdichtheid, drukke wegen en spoorlijnen, is er in Nederland voldoende ruimte voor een flinke groei van het aantal wolven. Het roofdier heeft een snellere entree gemaakt dan verwacht en tot drie keer toe zijn er welpen geboren.

Den Haag - Wageningen

Er is volop reden aan te nemen dat het aantal wolven de komende jaren flink zal toenemen. In de afgelopen tien jaar hebben 38 wolven Nederland aangedaan, de meeste zijn ook weer vertrokken. Van de 28 die tot april vorig jaar in Nederland zijn aangetroffen zijn er dertien uiteindelijk doorgelopen naar België of teruggegaan naar Duitsland, waar de meeste ook vandaan kwamen. Acht wolven zijn doodgereden, het lot van vier andere is niet duidelijk. Mogelijk zijn die ook dood, in één geval is sprake van illegale afschot. Dat geldt mogelijk ook voor Naya, net over de grens in Vlaanderen.

Er zijn geen aanwijzingen dat er stiekem wolven zijn uitgezet, zo staat in de studie De Wolf terug in Nederland die is gemaakt in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .