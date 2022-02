Waar Hugo de Groot na zijn vlucht uit Loevestein terechtkwam en hoe het hem daar verging

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 4: Nederlanders in Parijs.

Op 22 maart 1621 ontsnapte Hugo de Groot in een boekenkist uit slot Loevestein, waar hij sinds twee jaar een levenslange gevangenisstraf uitzat. Het feit is breed bekend. Minder bekend is waar De Groot naartoe ging en wat er daar met hem gebeurde.

De Groot, een beroemd jurist, behoorde bij de verliezende partij in de godsdiensttwisten onder het Twaalfjarig Bestand. Hij was een remonstrant. Hij dacht milder over de zondige staat van de mens dan de contraremonstranten. Volgens De Groot kon de mens zelf een beetje bijdragen aan zijn eeuwige zaligheid. De leer van de remonstranten was door de synode van Dordrecht veroordeeld.



Hugo de Groot. Schilderij Van Mierevelt, 1631. - beeld rijksmuseum

Het was niet de reden voor zijn levenslange gevangeni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .