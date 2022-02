Activisten in Sterrebos krijgen versterking, zeker 15 anderen aangehouden

De milieuactivisten die al meer dan een week het Sterrebos in Born bezetten, hebben vrijdagnacht versterking gekregen. Zeker acht medestanders klommen over de hekken die de politie rond het bos heeft geplaatst en sloten zich bij de bezetters aan. Ten minste vijftien anderen die dat probeerden, zijn door de politie aangehouden.

Een protestbord bij het Sterrebos in Born waar VDL een nieuwe productielijn wil bouwen.

Born

De actiegroep Red het Sterrebos protesteert tegen de geplande kap van het Sterrebos, waar autofabrikant VDL Nedcar een nieuwe productielijn wil bouwen. Nedcar wil daarvoor in de plaats nieuwe bomen planten, maar dat is voor de activisten niet genoeg. ‘Een oud bos als het Sterrebos valt niet te compenseren. Het duurt nog minstens honderd jaar voordat een compensatiebos dezelfde waarde heeft als het huidige bos’, aldus de organisatie in een verklaring vorige week.

Volgens Red het Sterrebos heeft zaterdagochtend vroeg ‘een dertigtal’ activisten geprobeerd het bos te bereiken. Acht van hen slaagden daarin en minimaal vijftien van hen zijn aangehouden. Van de rest is nog niet duidelijk of ze de politie en beveiligers hebben kunnen omzeilen.

