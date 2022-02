Voormalig topambtenaar Maarten Ruys gaat de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan onderzoeken. Het vorige kabinet wilde hier oud-minister Frank de Grave voor aanstellen, maar die zag ervan af nadat de hele oppositie om een andere kandidaat had gevraagd. Ruys was tussen 2002 en 2008 secretaris-generaal op het ministerie van Sociale Zaken. <

Kabinet verbiedt loden leidingen huurwoningen

Er komt een verbod op het gebruik van loden leidingen voor drinkwater in huurwoningen, basisscholen en kinderopvangcentra, schrijft minister Hugo de Jonge. De Gezondheidsraad had hiertoe eerder geadviseerd omdat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby’s en kinderen. <

Staat betaalt Telegraaf 4,25 miljoen om tv-gids

Aan een jarenlange ruzie tussen de staat en De Telegraaf over de publicatie van programmagegevens van radio en televisie is een einde gekomen. Er is een schikking bereikt. De staat betaalt 4,25 miljoen euro aan De Telegraaf. De krant wilde een tv-gids uitgeven, maar stelt dat ze hierin werd gehinderd door de staat. <

Weer meeste politieke affaires bij CDA in 2021

Het CDA voert opnieuw de Politieke Integriteitsindex (PII) aan van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Elf van de 52 politiek beladen affaires die in 2021 zijn geregistreerd, worden toegeschreven aan de christendemocraten. In 2020 telde het CDA ook al de meeste kwesties in de index. Vorig jaar speelden onder meer twee affaires rond Wopke Hoekstra. <

Slachterij weer onder normaal toezicht

Slachterij Gosschalk in Epe komt vanaf maandag weer onder normaal toezicht te staan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heft het verscherpte toezicht op waarop de organisatie was overgegaan wegens de zeer slechte behandeling van de dieren in het slachthuis. Het bedrijf voldoet weer aan de op dit moment geldende voorwaarden, zegt de NVWA. <

De Vaandeldrager komt aan in Nederland

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt is aangekomen in Nederland. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) meldt dat het werk is ondergebracht in het restauratieatelier van het Rijksmuseum. In totaal kostte het 175 miljoen euro om het doek naar Nederland te halen. Daarvan betaalde de staat 150 miljoen euro. De aankoop kon in het parlement op lauw enthousiasme rekenen. Veel partijen vonden de timing slecht. <

Cito ongerust over delen toetsgegevens

Toetsenmaker Cito is ongerust over het delen van toetsgegevens. De organisatie heeft afgelopen week zeven meldingen gekregen van leerkrachten die zagen dat middelbare scholieren kijk- en luistertoetsen Frans, Duits en Engels foutloos hadden gemaakt terwijl dat niet van ze kon worden verwacht. Cito deed daarop onderzoek en zag correspondentie over de toetsen op sociale media zoals TikTok. Ook werd een screenshot van een kijktoets waargenomen. De organisatie heeft de scholen gewaarschuwd alert te zijn. <

Politie legt werk neer bij protest in Rotterdam

De politie legt bij een aangekondigde coronademonstratie in Rotterdam komende zondag vier uur lang het werk neer. De politiebonden willen daarmee een signaal afgeven aan het kabinet, dat volgens de bonden niet tegemoet wil komen aan de eisen voor een nieuwe politie-cao. De Mars voor de Verbinding is een protest tegen de coronamaatregelen van de overheid. <

Broekman vrijgesproken van aanranding

De rechtbank in Amsterdam heeft Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro geëist. Een vrouw zei in 2020 door de 35-jarige acteur te zijn aangerand. <

Tot bijna 23 jaar cel voor ‘vergismoord’ dj

Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep drie mannen celstraffen tot bijna 23 jaar opgelegd voor de ‘vergismoord’ op dj Djordy Latumahina. De 31-jarige Amsterdamse dj werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Ook Latumahina’s vriendin werd door kogels getroffen en raakte ernstig gewond. Zij raakte blijvend gehandicapt. De moord bleek een vergissing, de daders hadden het volgens justitie voorzien op een crimineel, Gino M. <

Interim-premier Mali en coupplegers gestraft

De interim-premier van het Afrikaanse Mali en vier medestanders die een belangrijk aandeel hadden in de staatsgreep vorig jaar mogen de Europese Unie niet langer in. Ook kunnen ze niet meer bij geld dat ze in de EU hebben gestald en mogen Europese burgers en bedrijven geen zaken meer met ze doen. De EU maant de Malinese junta al langer om plaats te maken voor een burgerregering. <

Zeker vijf doden door lawine in skigebied Tirol

In het Oostenrijkse Tirol aan de grens met Zwitserland zijn vrijdag zeker vijf mensen omgekomen door een lawine. Een grote hulpactie kwam op gang, maar reddingsploegen waren te laat om de slachtoffers te redden, melden Oostenrijkse media over het drama in Spiss. Een persoon werd overgebracht naar een ziekenhuis in Zwitserland. <

Griekenland: geen test voor gevaccineerden

Wie gevaccineerd naar Griekenland reist, hoeft vanaf maandag geen negatieve coronatest meer te tonen. De Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris liet op televisie weten dat het EU-vaccinatiecertificaat dan weer volstaat. Ongevaccineerde mensen hebben nog wel een negatieve test nodig op hun reis. <

Redding Marokkaanse jongen in put dichtbij

De redding van een Marokkaans jongetje dat al ruim drie dagen vastzit in een meer dan 30 meter diepe put, is weer een stap dichterbij gekomen. Reddingswerkers graven inmiddels een horizontale tunnel om de 5-jarige Rayan te bereiken. Ze doen dit vanuit een enorm gat dat bij de put is gemaakt. De put zelf is nog geen halve meter in doorsnee. <

Argentijnse politie zoekt naar versneden coke

De Argentijnse politie is in alle haast op zoek naar versneden cocaïne die al 22 levens eiste en ervoor zorgde dat ruim tachtig anderen in het ziekenhuis belandden. De gezondheidsautoriteiten hebben een ‘epidemiologische waarschuwing’ afgekondigd vanwege de omvang van het probleem. Bewoners van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires worden verzocht recent gekochte cocaïne weg te gooien en niet te gebruiken omdat die verontreinigd kan zijn. <

News Corp doelwit van Chinese hackers

Mediabedrijf News Corp is vorige maand het doelwit geweest van hackers die werken voor een buitenlandse regering. Volgens het cyberbeveiligingsbedrijf dat de aanval onderzoekt, is China de hoofdverdachte. News Corp is eigenaar van onder meer zakenkrant The Wall Street Journal en New York Post. <

Beurswaarde Amazon stijgt 170 miljard dollar

Webwinkelconcern Amazon heeft op Wall Street bijna 170 miljard dollar aan beurswaarde gewonnen. Het gaat in dollars bezien om een van de grootste koerssprongen ooit. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalresultaten van Amazon. Het aandeel opende vrijdag zo’n 12 procent hoger. De winst van het Amerikaanse bedrijf viel in de afgelopen periode hoger uit dan verwacht. <

Banengroei VS komt veel sterker uit dan verwacht

De banengroei in de Verenigde Staten is in januari hoger uitgekomen dan voorzien. Volgens een overheidsrapport kwamen er in de eerste maand van het jaar 467.000 banen bij. De aanwas gebeurde op het moment dat verschillende bedrijven worstelden met de impact van de omikronvariant van het coronavirus. Kenners hadden in doorsnee gerekend op 125.000 banen die er, los van de landbouw, bij zouden komen. <

Baas Bank of England: vraag niet te veel loon

Britten moeten niet om te grote loonsverhogingen vragen ondanks de hoge inflatie. Die oproep deed gouverneur Andrew Bailey van de Britse centrale bank vrijdag in een interview bij de BBC. Volgens hem kan dat juist leiden tot hogere inflatie. De oproep viel op sociale media niet goed omdat Bailey zelf, inclusief pensioen en andere extra’s, zo’n 570.000 pond verdient. Omgerekend is dat een kleine 675.000 euro. <

Gasunie: aandeel groen gas groeide in 2021

In Nederland is de productie van groen gas in 2021 met bijna 13 procent gestegen. Ondanks de jaarlijkse groei is het aandeel groen gas in de totale elektriciteitsproductie echter nog steeds bescheiden, meldt gastransportbedrijf Gasunie. De productie van groen gas nam afgelopen jaar met 12,8 procent toe tot 221 miljoen kuub, wat gelijkstaat aan 2,16 terawattuur. Het jaarlijkse stroomverbruik in Nederland schommelt rond de 120 terawattuur. <

FNV wil handhaving schijnzelfstandigheid

FNV wil de overheid dwingen om te gaan handhaven op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De vakbond dreigt in een brief aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën met een rechtsgang. De DBA werd in 2016 ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De handhaving werd echter snel opgeschort omdat veel opdrachtgevers de regels onduidelijk vonden en daardoor verloren zzp’ers opdrachten. <

Nederlandse datingapps moeten Apple betalen

Apple gaat datingapps die gebruikmaken van betalingsmethoden van derden in Nederland een tarief van 27 procent in rekening brengen. Dat is iets minder dan de maximale 30 procent die Apple normaal gesproken vraagt. De beslissing volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder eiste dat Apple meerdere betalingsmethoden toelaat voor datingapps zoals Tinder en Happn. <

Aantal vliegpassagiers twee derde minder

De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar duidelijk nog niet te boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus zich wereldwijd verspreidde. Ten opzichte van het eerste coronajaar werd het wel drukker op de luchthavens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. <

E-scooterbedrijven te stellig over uitstoot

Felyx en GO Sharing, die elektrische deelscooters aanbieden, hebben vorige maand hun duurzaamheidsclaims stilzwijgend aangepast na een berisping van de Reclame Code Commissie. Die oordeelde dat de twee bedrijven te stellig beweren dat ze duurzaam zijn. <